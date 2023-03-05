شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الأحد 5 / 3 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل الأهلي أن عمرو السولية، لاعب الفريق الأحمر، سيخضع إلى فحص طبي من قِبَل طبيب الفريق لتحديد موقفه من دخول قائمة الأهلي التي ستخوض مباراة المقاولون يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وشدد المصدر على أن السولية كان قريبا من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية ومن ثم المباريات، ولكن تراجع الجهاز الطبي عن استعجال عودته من أجل تجهيزه بشكل أفضل على أن يعود خلال أيام.