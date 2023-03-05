شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الترجى تصل إلى الإسكندرية استعدادا لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة الترجى التونسي إلى الإسكندرية استعداداً لمواجهة الزمالك، المقرر لها بعد غدٍ الثلاثاء على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد طلب الموافقة على حضور 20 ألف مشجع للقاء الفريق امام الترجي التونسي، بدورى أبطال أفريقيا، من أجل مؤازرة الفريق في ظل أهمية المباراة، وينتظر مسئولو الزمالك الحصول على كافة الموافقات على حضور العدد المطلوب من الجماهير قبل بدء طرح التذاكر للجماهير.
وتصدر الترجى التونسي مجموعته بدوري أبطال أفريقيا، والتي تضم معه الزمالك والمريخ السودانى وشباب بلوزداد الجزائرى بعد تحقيقه الفوز في الثلاث مباريات التي خاضها منذ انطلاق دور المجموعات، وكان آخرها اليوم أمام الفريق الأبيض.
ويمتلك الترجى التونسي 9 نقاط احتل بها صدارة المجموعة بعد الفوز الذى حققه على الزمالك على ملعب رادس بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.
وحل المريخ السودانى في المركز الثانى برصيد 4 نقاط من ثلاث مباريات، فاز في لقاء وحيد أمام شباب بلوزداد وخسر أمام الترجى التونسي وتعادل مع الزمالك، بينما جاء شباب بلوزداد ثالثاً برصيد 3 نقاط من ثلاث مباريات فاز في لقاء وحيد وخسر مباراتين، وتذيل الزمالك المجموعة بنقطة واحدة بعد خوضه 3 مباريات خسر مباراتين وتعادل في لقاء وحيد.