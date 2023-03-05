شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الترجى تصل إلى الإسكندرية استعدادا لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة الترجى التونسي إلى الإسكندرية استعداداً لمواجهة الزمالك، المقرر لها بعد غدٍ الثلاثاء على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد طلب الموافقة على حضور 20 ألف مشجع للقاء الفريق امام الترجي التونسي، بدورى أبطال أفريقيا، من أجل مؤازرة الفريق في ظل أهمية المباراة، وينتظر مسئولو الزمالك الحصول على كافة الموافقات على حضور العدد المطلوب من الجماهير قبل بدء طرح التذاكر للجماهير.