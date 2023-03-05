شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة القاهرة بعد مباريات الجولة الـ20.. السكة الحديد متصدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتلى فريق السكة الحديد، بقيادة أمير عزمى مجاهد، صدارة ترتيب مجموعة القاهرة والقناة برصيد 42 نقطة، بعد مرور 20 جولة من دورى القسم الثانى.

وحقق السكة الحديد فوزًا مهمًا على المصرية للاتصالات، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التى جمعتهما على ملعب السويس الجديد، ضمن الجولة الـ20 من بطولة الدرجة الثانية مجموعة القاهرة.

بهذا الفوز رفع السكة الحديد رصيده للنقطة 42 في صدارة ترتيب مجوعة القاهرة والقناة، متفوقا بفارق نقطة عن وادى دجلة وزد أصحاب الوصافة.

وجاءت نتائج مباريات مجموعة القاهرة فى الجولة الـ20 كالتالى:

السكة الحديد 2/ 1 الاتصالات

زد 0 / 0 الإنتاج الحربى

منتخب السويس 0 /1 وادي دجلة

كهرباء الإسماعيلية 2/2 النصر

مستقبل سبورت 1/ 0 القناة

العبور 0 /0 الترسانة

إيسترن كومباني 2 /0 الإعلاميين

بتروجت 1 /0 بورتو السويس

وجاء ترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة الـ20 كالتالى..

1 السكة الحديد 42 نقطة

2 زد 41 نقطة

3 وادى دجلة 41 نقطة

4القناة 38 نقطة

5 بتروجت 32 نقطة

6 الترسانة 31 نقطة

7 العبور 28 نقطة

8 الاتصالات 27 نقطة

9 منتخب السويس 26 نقطة

10 بورتو السويس 26 نقطة

11 مستقبل وطن 23 نقطة

12 الإنتاج الحربى 21 نقطة

13 كهرباء الإسماعيلية 19 نقطة

14 إيسترن كومبانى 19 نقطة

15 النصر 18 نقطة

16 الإعلاميين 9 نقاط