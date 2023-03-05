شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على غيابات الاتحاد السكندرى فى التدريبات وطلب "زوران" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف لاعبو نادي الاتحاد السكندري تدريباتهم، تحت قيادة المدير الفني الصربي زوران مانولوفيتش بعد الراحة التي منحها المدير الفني للاعبين لمدة 5 أيام.

وانتظم اللاعبون في المران، عدا المحترفين مابولولو وساليفو مورو، المتواجدين في بلادهما، خاصة أنهما لن يخوضا مع الفريق مباراة المحلة المقرر لها يوم 16 مارس نظرا لتراكم البطاقات الصفراء.

كما غاب عن تدريبات اليوم كل من الحارس المهدي سليمان بإذن من الإدارة والجهاز الفني، والحارس عمرو خليل المتواجد في الأراضي المقدسة لأداء العمرة، كما غاب اللاعب فوزي الحناوي الذي احتفل بعرسه وزواجه مساء أمس.

واجتمع زوران باللاعبين قبل بداية التدريب وطالب اللاعبون بالأداء الرجولي خلال المباريات القادمة بالدوري الممتاز والتمسك بالتواجد بالمريع الذهبي، وقال لهم إن طموح الإدارة والجماهير زاد مع نتائجكم، ولا بد أن تكونوا عند حسن الظن بجماهيركم وإدارتكم التي لم تدخر جهدا من أجل أن تقدموا موسما استثنائيا.

ومن جهة أخرى طلب المدير الفني الصربي مباراة ودية يخوضها الفريق قبل لقاء غزل المحلة ضمن الجولة 22 بالدوري الممتاز، وتقرر أن تكون المباراة يوم الخميس القادم، وسوف يتم تحديد طرفها مع الجهاز الإداري.

كما يسابق الجهاز الطبي في الفريق الزمن من أجل عودة محمود علاء وعمار حمدي قبل لقاء المحلة القادم، وتُجرى لهما تدريبات خاصة للحاق بالمباراة، وظهر اللاعب إبراهيم حسن حليق الراس بعد أدائه العمرة خلال الأيام الماضية قبل عودته للتدريبات.