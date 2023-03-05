تعرف على ترتيب الدورى المصرى اليوم الأحد 5-3-2023

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القاهرة - سامية سيد - واصل الأهلى تصدره لجدول ترتيب الدورى المصري اليوم الأحد 5-3-2023 برصيد 41 نقطة، بعد أن خاض 17 مباراة، وجاء بيراميدز في المركز الثانى برصيد 39 نقطة وفيوتشر ثالثاً بذات الرصيد من النقاط وجاء الاتحاد السكندرى في المركز الرابع برصيد 36 نقطة ثم الزمالك خامساً برصيد 33 نقطة.



ترتيب الدورى المصرى اليوم

وجاء جدول ترتيب الدورى كالتالى:

وتعادل سيراميكا سلبياً مع حرس الحدود في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد المكس ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة قفز سيراميكا للمركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 25 نقطة، بينما احتل فريق حرس الحدود فى المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة.

وبدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد بسام، خط الدفاع: محمد شكري - رجب نبيل - سيف تقا - أحمد بيكهام، خط الوسط: محمد عادل - كونستانت وايو - محمد عنتر - محمد توني - ميدو جابر، خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: عامر عامر - محمود نبيل - أحمد هاني - مروان الصحراوي - محمد كناريا - عمرو قلاوة - جبريل شيكودي - صلاح محسن - محمود زلاكة.

وجاء تشكيل حرس الحدود كالتالي: حراسة المرمى: أحمد السعدني، خط الدفاع: محمد رضا، محمود بن والي، إبراهيم القاضي، أحمد شديد قناوي، خط الوسط: مصطفى جمال، أحمد فيليكس، مصطفى صبحي، حامد الجبري، مصطفى زيكو، خط الهجوم: إيمانويل ديفيد.