شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأحد 5 / 3 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت نادى الزمالك اليوم الأحد 5 / 3 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها الإعلان عن قائمة الزمالك التى ستواجه الترجى التونسى بعد غد الثلاثاء ودخول الفريق فى معسكر مغلق غدا استعدادا للمواجهة الصعبة، وانضمام محمود حمدى الونش مدافع الفريق للقائمة للمرة الأولى، بعد تعافيه من الإصابة بالرباط الصليبى وابتعاده عن المشاركة لمدة 138 يوما.

قائمة الزمالك لمواجهة الترجى.. عودة "الونش" واستبعاد شيكابالا وجابر والزنارى

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، قائمة فريقه لخوض مباراة الترجي التونسي، المقرر لها الثلاثاء المقبل، بالجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

شيكابالا يتصدر غيابات الزمالك أمام الزمالك أمام الترجى

تصدر محمود عبد الرازق "شيكابالا"، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، أبرز غيابات الأبيض أمام الترجى التونسي في المباراة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

الونش يعود لقائمة الزمالك بعد غياب 138 يوما

عاد محمود حمدى "الونش"، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إلى قائمة الفريق الأبيض أمام الترجى التونسى فى الجولة الرابعة بدورى أبطال أفريقيا، وذلك بعد غياب 138 يوماً، حيث كان آخر ظهور للاعب فى مباراة سموحة يوم 18 أكتوبر الماضى فى الجولة الثانية من الدورى الممتاز.

استمرار تأهيل عبد الشافى وجمعة وجابر فى الزمالك

أدى محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجا تأهيليا خاصا على هامش المران الذي أقيم اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادى استعدادا لمواجهة الترجي التونسي المقبلة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

فيريرا للاعبى الزمالك: أثق بكم وبقدرتكم على تحقيق الهدف أمام الترجى

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش المران الذى أقيم اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الترجي التونسي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك يفتقد جهود عمر جابر فى مواجهة الترجى التونسى

يفتقد فريق الزمالك جهود عمر جابر ظهير أيمن فريق الكرة الأول خلال مواجهة الترجي التونسى، المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء، باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.

الزمالك يدخل معسكرا مغلقا غدا استعدادا لمواجهة الترجي التونسي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، السفر إلى برج العرب في الثالثة عصر غد، الاثنين، للانتظام في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أفريقيا.