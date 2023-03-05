شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس مران الأهلي.. تأهيل السولية والشحات وجلسة كولر "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لقناة الأهلي فيديو من مران الفريق الأحمر، اليوم الأحد، في بداية التحضير لمباراته ضد المقاولون العرب يوم الثلاثاء المقبل في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ17 من عمر مسابقة الدوري المصري، والذي شهد عقد مارسيل كولر محاضرة مع اللاعبين وتأهيل عمرو السولية وحسين الشحات.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريباته صباح اليوم الأحد على ملعب التتش استعدادًا ‏لمباراة المقاولون العرب التي تقام مساء الثلاثاء المقبل على استاد الأهلي بالسلام والمؤجلة ‏من الجولة السابعة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.‏

وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا أمس في مباراة القطن الكاميروني تدريبات استشفائية ‏للتخلص من الاجهاد العضلي، فيما أدى باقي اللاعبين المران كاملًا، واشتمل على جانب بدني ‏وتدريبات الكرة.‏

وواصل عمرو السولية وحسين الشحات، برنامجهما التأهيلي بالجري حول الملعب على ‏هامش المران وتنفيذ بعض التدريبات التأهيلية، بعد شكوى الثنائي من إصابة في عضلة ‏السمانة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على القطن الكاميروني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي ‏أقيمت مساء أمس على استاد الأهلي بالسلام المؤجلة من الجولة الأولى في دور المجموعات ‏لدوري أبطال أفريقيا.‏