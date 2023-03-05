شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يفوز على إنبى بثلاثية وديا استعدادا لمباريات القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الإنتاج الحربى الفوز على فريق إنبى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة الودية التى جمعتهما اليوم، فى إطار استعداد الفريقين للمباريات المقبلة،

وسجل أهداف الإنتاج الحربى بشير عثمان الذى نجح فى تسجيل هدفين، بالإضافة إلى محمود جابر، استعدادا لمباريات القسم الثانى المقبلة.

وأشرك مصطفى عبده، المدير الفنى لفريق الإنتاج الحربى، اللاعبين الذين لم يشاركوا فى المباراة الماضية أمام فريق زد من أجل تجهيزهم للمباريات المقبلة.

ويسعى مسطقى عبده إلى مواصلة النتائج الإيجابية التى يحققها الفريق، بعد الفوز على بورتو السويس ثم التعادل مع فريق زد من أجل تحسين وضع الفريق فى ترتيب مجموعة القاهرة.

ويحتل فريق الإنتاج الحربى المركز الثانى عشر فى ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 21 نقطة، جمعها من 20 مباراة، حيث حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 9 مباريات، سجل 14 هدفا واستقبلت شباكه 17 هدفا.

وجاءت نتائج مباريات مجموعة القاهرة كالتالى:

السكة الحديد 2/ 1 الاتصالات

زد 0 / 0 الإنتاج الحربى

منتخب السويس 0 /1 وادي دجلة

كهرباء الإسماعيلية 2/2 النصر

مستقبل سبورت 1/ 0 القناة

العبور 0 /0 الترسانة

إيسترن كومباني 2 /0 الإعلاميين

بتروجت 1 /0 بورتو السويس