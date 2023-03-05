شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبا فى قائمة غزل المحلة لمواجهة الداخلية غدا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن عبد الباقي جمال، المدير الفني لفريق غزل المحلة، عن قائمة الفريق التي سيخوض بها مباراته غدا الإثنين أمام فريق الداخلية بملعب بتروسبورت بالقاهرة، فى إطار مباريات الأسبوع الواحد والعشرين من الدورى المصرى الممتاز.

وشملت القائمة كلا من: أحمد ميهوب وعمرو شعبان ومصطفى العش ومعاذ الحناوي وأحمد رضا ومحمود علاء ومحمد جابر والسيد الشبراوي وأحمد الشيخ وطارق سامي وكريم مصطفى ومحمد بازوكا ومصطفى ديشا وحميد ماو وإبراهيم عايش وأحمد النادري وجابريل اوريك وحازم مرسي وتشارليز وعبد الرحمن أجويرو أحمد الجعيدي.

وتلقى نادي غزل المحلة خطابا رسميا من رابطة الأندية المصرية، للتأكيد على إقامة مباراته المقبلة أمام الداخلية، باستاد بتروسبورت بدلاً من استاد السويس الذي تقام عليه مباريات الفريق، على أن تقوم المباراة بدون جمهور.

ويواجه فريق الداخلية نظيره غزل المحلة غدا الإثنين، ضمن منافسات الجولة الواحد والعشرين ببطولة الدوري الممتاز، في تمام الساعة 3 عصرا.