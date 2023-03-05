شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار غياب عبد القادر وعبد الفتاح عن الأهلي أمام المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر غياب أحمد عبد القادر وخالد عبد الفتاح، لاعبي الأهلي، عن مباراة فريقهما ضد المقاولون العرب يوم الثلاثاء المقبل في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ17 من عمر مسابقة الدوري المصري، بسبب الإصابة.

ويعاني الثنائي عبد القادر وعبد الفتاح من جزع في الرباط الداخلي للركبة، وغابا بسببها عن مباراة فريقهما ضد القطن الكاميرون في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويرفض الجهاز الفني للأهلي المجازفة بالثنائي عبد القادر وعبد الفتاح في مباراة المقاولون، خشية من تفاقم إصابتهما وغيابهما لفترة طويلة عن صفوف الأهلي.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريباته صباح اليوم الأحد على ملعب التتش استعدادًا ‏لمباراة المقاولون العرب التي تقام مساء الثلاثاء المقبل على استاد الأهلي بالسلام والمؤجلة ‏من الجولة السابعة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.‏

وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا أمس في مباراة القطن الكاميروني تدريبات استشفائية ‏للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما أدى باقي اللاعبين المران كاملًا واشتمل على جانب بدني ‏وتدريبات الكرة.‏

وواصل عمرو السولية وحسين الشحات، برنامجهما التأهيلي بالجري حول الملعب على ‏هامش المران وتنفيذ بعض التدريبات التأهيلية، بعد شكوى الثنائي من إصابة في عضلة ‏السمانة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على القطن الكاميروني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي ‏أقيمت مساء أمس على استاد الأهلي بالسلام المؤجلة من الجولة الأولى في دور المجموعات ‏لدوري أبطال أفريقيا.‏