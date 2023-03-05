شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 5 / 3 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 5 / 3 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها الإعلان عن قائمة الزمالك التى ستواجه الترجى التونسى بعد غد الثلاثاء فى الجولة الرابعة لدورى أبطال أفريقيا، بالإضافة لضم معد بدنى للجهاز الفنى للأهلى بأوامر كولر المدير الفنى للفريق.

قائمة الزمالك لمواجهة الترجى.. عودة "الونش" واستبعاد شيكابالا وجابر والزنارى

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، قائمة فريقه لخوض مباراة الترجي التونسي، المقرر لها الثلاثاء المقبل، بالجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يضم معدا نفسيا للجهاز الطبى بعد طلب كولر

أنهت إدارة النادي الأهلي الاتفاق مع الدكتور أحمد أبو الوفا، استشاري الطب النفسي، للجهاز الطبي للفريق الأحمر، بناءً على طلب الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

شيكابالا يتصدر غيابات الزمالك أمام الزمالك أمام الترجى

تصدر محمود عبد الرازق "شيكابالا"، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، أبرز غيابات الأبيض أمام الترجى التونسي في المباراة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

رسميا.. اتحاد الكرة يتعاقد مع البرتغالي فيتور بيريرا لرئاسة لجنة الحكام

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم رسميًا التعاقد مع البرتغالي فيتور بيريرا، لرئاسة لجنة الحكام ومسؤولا للتطوير حتى نهاية موسم 2023/2024.

الونش يعود لقائمة الزمالك بعد غياب 138 يوما

عاد محمود حمدى "الونش"، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إلى قائمة الفريق الأبيض أمام الترجى التونسى فى الجولة الرابعة بدورى أبطال أفريقيا، وذلك بعد غياب 138 يوماً، حيث كان آخر ظهور للاعب فى مباراة سموحة يوم 18 أكتوبر الماضى فى الجولة الثانية من الدورى الممتاز.

كولر يجهز برونو سافيو أمام المقاولون استعدادا لمواجهتى صن داونز والقطن

يخطط مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لمنح فرصة المشاركة للبرازيلي برونو سافيو لاعب الفريق الأحمر خلال مباراته ضد المقاولون العرب الثلاثاء المقبل، من أجل تجهيزه للاستعانة به فى المباريات القادمة، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في الركبة.

سيراميكا يتعادل سلبياً مع حرس الحدود فى الدورى

تعادل سيراميكا سلبياً مع حرس الحدود في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد المكس ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

عبد الحميد بسيوني مديرا فنيا للأخضر الليبي وصالح وإينو فى الجهاز الفنى

تعاقد نادي الأخضر الليبي مع عبد الحميد بسيونى نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق والمدير الفني الأسبق لعدد من الأندية المصرية، ليتولى مهمة القيادة الفنية للفريق المشارك في الكونفدرالية.

السكة الحديد يفوز على الاتصالات 1/2 ويتصدر مجموعة القاهرة بالقسم الثانى

حقق السكة الحديد فوزًا مهمًا على المصرية للاتصالات، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التى جمعتهما على ملعب السويس الجديد، ضمن الجولة الـ20 من بطولة الدرجة الثانية مجموعة القاهرة.