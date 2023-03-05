شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: فحص طبى بالأهلى يحدد موقف السولية من مباراة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل الأهلي أن عمرو السولية، لاعب الفريق الأحمر، سيخضع إلى فحص طبي من قِبَل طبيب الفريق لتحديد موقفه من دخول قائمة الأهلي التي ستخوض مباراة المقاولون يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وشدد المصدر على أن السولية كان قريبا من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية ومن ثم المباريات، ولكن تراجع الجهاز الطبي عن استعجال عودته من أجل تجهيزه بشكل أفضل على أن يعود خلال أيام.

ولم يتحدد موقف السولية من اللحاق بمباراة المقاولون أو استمرار غيابه بعد شكواه من شد في عضلة السمانة خلال مشاركته في مباراة فريقه ضد ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريباته صباح اليوم الأحد على ملعب التتش استعدادًا ‏لمباراة المقاولون العرب التي تقام مساء الثلاثاء المقبل على استاد الأهلي بالسلام والمؤجلة ‏من الجولة السابعة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.‏

وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا أمس في مباراة القطن الكاميروني تدريبات استشفائية ‏للتخلص من الاجهاد العضلي، فيما أدى باقي اللاعبين المران كاملًا واشتمل على جانب بدني ‏وتدريبات الكرة.‏

وواصل عمرو السولية وحسين الشحات، برنامجهما التأهيلي بالجري حول الملعب على ‏هامش المران وتنفيذ بعض التدريبات التأهيلية، بعد شكوى الثنائي من إصابة في عضلة ‏السمانة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على القطن الكاميروني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي ‏أقيمت مساء أمس على استاد الأهلب بالسلام المؤجلة من الجولة الأولى في دور المجموعات ‏لدوري أبطال إفريقيا.‏