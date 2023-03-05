شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحتفل بوصول محمد صلاح للقب الهداف التاريخى لليفربول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الصفحة الرسمية للإتحاد المصرى لكرة القدم، بوصول النجم المصرى محمد صلاح للقب الهداف التاريخى لنادى ليفربول الإنجليزى بعد تسجيله هدفين اليوم أمام مانشستر يونايتد بالدورى الإنجليزى الممتاز.

ونشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة، صورة للنجم المصرى محمد صلاح كتبت عليها: "الملك المصري محمد صلاح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز".



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فيما تغزلت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي، في لاعبها النجم المصري محمد صلاح، بعد تحطيمه للرقم القياسي لهداف النادي الإنجليزي بتسجيله للهدف الـ129 خلال مسيرته مع النادي، بعد أن سجل هدفين في المباراة المثيرة التي جمعت فريقه مع نادي مانشستر يونايتد على ملعب أنفيلد، وانتهت بسباعية نظيفة.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي عبر فيس بوك، مقطع فيديو تتغزل من خلاله في لاعب الريدز وكتبت: "وبناة الأهرام فى سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي، محمد صلاح حامد محروس غالي هو الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وحقق فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، انتصارا تاريخيا على مانشستر يونايتد بنتيجة 7-0، فى المواجهة النارية التى أقيمت بينهما على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2022-2023.

ليفربول ضد مان يونايتد

سجل الهولندي كودى جاكبو هدف التقدم لصالح ليفربول في الدقيقة 43 من زمن المباراة.

وأضاف داروين نونيز الهدف الثانى لصالح ليفربول فى الدقيقة 47 من زمن المباراة.