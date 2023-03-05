ليفربول يكتسح مانشستر يونايتد بسباعية ومحمد صلاح يكتب التاريخ

استعاد ليفربول أيام مجده في موسم صعب يعيشه حالياً، واكتسح شباك ضيفه مانشستر يونايتد بسبعة أهداف دون رد الأحد في إطار الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز.



وسيطر الريدز على كل فترات المباراة من بدايتها إلى نهايتها وكان نجمها الأول الملك المصري محمد صلاح الذي أحرز هدفين أصبح بهما الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنكليزي الممتاز برصيد 129 هدف.



افتتح الهولندي كودي خاكبو مهرجان الأهداف لليفربول في الدقيقة 43 وأضاف نونيز الهدف الثاني في الدقيقة 47 قبل أن يعود خاكبو ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 50.



وفي الدقيقة 66 تمكن محمد صلاح من تسجيل الهدف الرابع قبل أن يعود نونيز ويحرز الهدف الخامس في الدقيقة 75 ثم عاد صلاح وسجل الهدف السادس في الدقيقة 83 وهو الهدف التاريخي الذي جعله هداف ليفربول التاريخي في الدوري برصيد 129.



وفي الدقيقة 88 ظهر روبيرتو فيرمينو وأحرز الهدف السابع ليسطر ليفربول فوزاً تاريخياً على الشياطين الحمر.



وأصبح صلاح بذلك هو أول لاعب من ليفربول يسجل في ست مواجهات متتالية في مانشستر يونايتد في جميع المسابقات.



(بي إن سبورت)