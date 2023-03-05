الامارات | محمد صلاح الهداف التاريخي لليفربول وفوز ساحق على مانشستر يونايتد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح النجم المصري محمد صلاح الهداف التاريخي لفريق ليفربول رسميا بعد أن أحرز هدفين في مرمى مانشستر يونايتد بالتخصص ليشارك في السيرك الكبير الذي أقامه ليفربول في أنفليد بالدوري الإنجليزي وسحق من خلاله ضيفه بسباعية نظيفة أحرز منها صلاح هدفين وصنع مثلهما ليكون نجم اللقاء بلا منازع.

ليلحق ليفربول هزيمة مذلة بضيفه وغريمه مانشستر يونايتد بسباعية تاريخية وسجل لفريق ليفربول كل من الهولندي كودي خاكبو (43 و50) والاوروغوياني داروين نونييس (47 و75) وصلاح ثنائية (66 و83)، وأضاف البرازيلي روبرتو فيرمينو السابع (88).

وأصبح صلاح بهدفه الـ129 في الدوري، الهداف التاريخي لليفربول في الـ"برميرليغ" (منذ بدء النظام الجديد عام 1992)، متجاوزًا رقم الاسطورة روبي فاولر (128).

وكتب الفوز التاريخي ليلة تاريخية في ملعب ليفربول، حيث كتبت أكبر فوز في تاريخ الفريقين لصالح ليفربول، ونصبت محمد صلاح ملكًا مجددًا لهدافين الريدز، ورفع ليفربول رصيده إلى 42 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند 49 نقطة في المركز الثالث.