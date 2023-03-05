الهلال يأمل العودة لسكة الانتصارات عبر بوابة الفتح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في لقاء مؤجل من الجولة الـ18 لدوري روشن السعودي للمحترفين، يستضيف فريق الهلال نظيره الفتح عند الثامنة والنصف مساء اليوم، على استاد الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض. يحتل الهلال المركز الخامس في جدول الترتيب بـ33 نقطة، فيما يوجد الفتح في المركز السادس بـ28 نقطة.

المنافسة على الصدارة

يسعى الهلال إلى العودة مجددا لسكة الانتصارات بعد تعادله في الجولة الماضية أمام الوحدة بـ3 أهداف لكل فريق، إذ يعاني المدير الفني لفريق الهلال الأرجنتيني رامون دياز، من تداخل المشاركات وكثرتها، والتي سببت إرهاقا وإصابات للاعبيه، كان آخرها المالي موسى ماريغا، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان الأرجنتيني قد أنهى استعداداته لمواجهة الفتح، بأداء تدريبات لياقية وتطبيقات تكتيكية ومناورة فنية، لرسم الخطة التي ينوي البدء فيها بالمواجهة.

ويتطلع الهلال حامل لقب النسخة الأخيرة إلى الحفاظ على لقبه، ومواصلة المشوار في البطولة.

وستكون مباراة الغد الأولى للهلال ضمن 3 مباريات مؤجلة، بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية، ثم دوري أبطال آسيا.

وتعثر الهلال بالتعادل (3-3) أمام الوحدة في الجولة الماضية، ليتراجع للمركز الخامس على لائحة ترتيب المسابقة بـ33 نقطة.

ويتخلف الهلال (الخامس) عن النصر المتصدر بفارق 13 نقطة، وحال فوزه بمؤجلاته الـ3 سيتقلص الفارق إلى 4 نقاط فقط.

ويراهن الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للزعيم، على الفوز في المباريات المؤجلة، للعودة بقوة إلى المنافسة على الصدارة في رحلة الدفاع عن لقبه.

الإطاحة بحامل اللقب

على الجانب الآخر، ختم الفتح تحضيراته لمواجهة الهلال، بقيادة اليوناني جيورجوس دونيس، بأداء تدريبات تركزت على الجوانب اللياقية، بعدها انتقل المدير الفني للجوانب التكتيكية، إذ قسم اللاعبين إلى مجموعتين، وأجرى تدريبات مختلفة.

إلى ذلك، كشفت الفحوصات الطبية للمحترف الفرنسي تريستان دينجومي، إصابته بالتواء بسيط في مفصل القدم، وكان اللاعب خرج مصابا خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام الطائي ضمن دوري روشن. من جانبه، وضع الجهاز الطبي برنامج علاجي للاعب توفيق بوحيمد، بعد شعوره بألم في عضلة الفخذ.

ويأمل النموذجي في الإطاحة بحامل اللقب والظفر بالنقاط الثلاث، والمضي قدما في سلم الترتيب، واستعادة نغمة الانتصارات. يحتل الفتح حاليا المركز السادس بـ28 نقطة، ويملك عددا من اللاعبين المميزين.