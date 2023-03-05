الأهلي يتعاقد مع داليا أبولبن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعاقد فريق الأهلي للسيدات رسميا مع المهاجمة السعودية داليا أبولبن، القادمة من نادي الشباب.

ونشر الأهلي عبر حسابه الرسمي في تويتر أن اللاعبة الجديدة وقعت على عقد سيربطها بالنادي حتى 2026.

وتعد داليا أبولبن هدافة السعوديات في الدوري الممتاز للسيدات 2023-2022 الذي اختتم الشهر الماضي، حيث سجلت مع فريقها السابق الشباب 11 هدفا، تحتل بهم المركز الخامس بالقائمة.

وساهمت الأهداف الـ11 للمهاجمة أبولبن في حصول الشباب على المركز الثالث بالدوري برصيد 26 نقطة.

كما أضافت بصمتها مع المنتخب السعودي الذي حقق أول لقب: البطولة الدولية الودية للسيدات 2023 بمدينة الخبر.

وسجلت أبولبن هدفها الدولي الأول خلال البطولة، في مرمى منتخب جزر القمر، يوم 15 يناير الماضي، حيث فاز الأخضر (2-0).

يذكر أن فريق الأهلي حصد المركز السادس في الدوري الممتاز للسيدات برصيد 16 نقطة.