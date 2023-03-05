بطولة الملك سلمان الأعلى مكافأة في تاريخ العرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقف السعودية دون الحيلولة لغياب البطولات والتنظيمات للرياضة العربية دون استثناء، ومنذ تأسيس الاتحاد العربي لكرة القدم عام 1974 على يد الأمير الراحل فيصل بن فهد - رحمه الله - الذي كان يؤكد دوما في مقولته الشهيرة: «الاتحاد العربي ولد ليبقى ويبقى ليستمر ويستمر ليتطور».

وسجل الاتحاد العربي مبادرته لتخليد ذكرى رئيس الاتحاد العربي الراحل الأمير فيصل بن فهد، بعد أن أطلق في 2003 بطولة جديدة على كأسه، تقديرا لما قدمه من جهود وأعمال تطويرية كبيرة للرياضة العربية، إذ حقق الأهلي السعودي لقبها في نسختها الأولى التي استضافها نادي الاتحاد السعودي في محافظة جدة، وفي منتصف العام ذاته أقيمت النسخة الثانية منها في العاصمة المصرية القاهرة، وفاز بها نادي الزمالك المصري.

السعودية الداعمة الأولى

منذ ذلك التأسيس والسعودية في طليعة الدول الداعمة والأولى في ذلك، للبطولة التي انطلقت الخميس الماضي بمسماها الجديد «كأس الملك سلمان»، كزعيم عربي ثالث، بعد أن حملت كأس الشيخ زايد آل نهيان (2018 ــ 2019)، وكأس محمد السادس (2019 ــ 2020)، بمشاركة 4 أندية في الدور التمهيدي على ملعب الملك عبد الله في جدة.

والنسخة الحالية تشهد مشاركة 38 ناديا للمرة الأولى في تاريخ البطولات العربية، وتعد الأكبر والأضخم في تاريخ بطولات الاتحاد وعلى المستوى القاري، فهي الأضخم والأكبر في قارتي آسيا وأفريقيا، بعدما تم تخصيص جائزة مالية كبرى لصاحب المركز الأول، تبلغ 10ملايين دولار كأعلى رقم مالي في تاريخ البطولة.

بتجاوزها للمكافأة المالية السابقة والتي سجلت بـ6 ملايين دولار في بطولة كأس الشيخ زايد آل نهيان، التي أعلن عنها الرئيس السابق للاتحاد تركي آل الشيخ.

وستجرى اليوم قرعة الدورين الأول والثاني من البطولة، في عاصمة العرب الرياض، خلال حفل يقيمه الاتحاد العربي.

وتشهد البطولة منذ انطلاقها قبل41 عاما ببطولة الأندية العربية أبطال الدوري في 1982، التي أقيمت بنظام الذهاب والإياب، ونال لقبها الأول نادي الشرطة العراقي، تطورا كبيرا على كل الأصعدة التنظيمية الفنية والإدارية.

أبرز محطات البطولة العربية







2002 شهد دمج البطولة العربية للأندية الفائزة بالكؤوس، وكأس السوبر العربي في بطولة موحدة تحت مسمى دوري أبطال العرب، تم لعب نسختين من البطولة تحت هذا المسمى، وفي 2004 أعاد الاتحاد العربي نظام الذهاب والإياب في المباريات النهائية.



في النسخة الـ28 «كأس زايد للأندية الأبطال»، وكذلك النسخة الـ29 «كأس محمد السادس للأندية الأبطال»، لم تقم قطر بالمشاركة بسبب كثافة الرزنامة، ولم تستطع اليمن المشاركة بسبب وقف الاتحاد الدولي لكرة القدم للنشاط، ولم تشارك فلسطين في النسخة الـ28 بسبب رفض إنشاء فريق «كل النجوم».



في النسخة الأخيرة تم تأجيل البطولة «كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال» أكثر من مرة، بسبب تداعيات «فيروس كورونا المستجد»، بعدما تم طرح فكرة إلغاء البطولة، مع تبقي 4 مباريات على نهايتها نصف نهائي ونهائي، ولكن الاتحاد العربي لكرة القدم استقر، رفض فكرة إلغاء البطولة بعدما حدد نظاما جديدا لإنهائها.



توقفات مرت بها البطولات العربية للأندية