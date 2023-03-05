شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يعود لقائمة الزمالك بعد غياب 138 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد محمود حمدى "الونش"، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إلى قائمة الفريق الأبيض أمام الترجى التونسى فى الجولة الرابعة بدورى أبطال أفريقيا، وذلك بعد غياب 138 يوماً، حيث كان آخر ظهور للاعب فى مباراة سموحة يوم 18 أكتوبر الماضى فى الجولة الثانية من الدورى الممتاز.

وضم البرتغالى فيريرا، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، الونش لقائمة الأبيض التى تستعد لمواجهة الترجى التونسي، المقرر لها بعد غدٍ الثلاثاء، على استاد برج العرب، وذلك بعد التأكد من جاهزيته الفنية.

وأعلن الجهاز ألفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، قائمة فريقه لخوض مباراة الترجى التونسي، المقرر لها بعد غدٍ الثلاثاء بالجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحى- محمد نديم

خط الدفاع: حمزة المثلوثى – محمود حمدى " الونش"- محمد عبد الغنى – محمود شبانة - حسام عبد المجيد – محمد طارق – أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسى – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" – مصطفى شلبى- أحمد بلحاج- إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى – ناصر منسى - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينيولا.

وشهدت القائمة عودة محمود الونش بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة، وعودة سامسون أكينولا، مع استمرار استبعاد محمود شيكابالا وعمر جابر ومصطفى الزنارى ومحمد عبد الشافى وعبد الله جمعة.

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، قائمة فريقه لخوض مباراة الترجى التونسي، المقرر لها الثلاثاء المقبل، بالجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.