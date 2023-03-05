شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يحذر لاعبى المقاولون من ثلاثى الأهلى قبل مواجهة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر
وشدد شوقي غريب على ضرورة غلق المساحات أمام انطلاقات معلول لمنع عرضياته الخطيرة داخل منطقة الجزاء، وكذلك التعامل مع بحذر مع مراوغات القندوسي وطاهر.
ويحتل المقاولون العرب المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 32 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعدما خاضوا 19 مباراة، حيث فاز المقاولون في 8 مباريات وتعادلوا في مثلهم وخسروا 3 لقاءات فقط، وسجل لاعبو المقاولون 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 17 هدفاً آخر.
وتعتبر هزيمة المقاولون العرب أمام فاركو، هي الهزيمة الأولى لذئاب الجبل في عام 2023، حيث لم يتعرض المقاولون للخسارة منذ بداية العام الجاري، بينما كان فريق المقاولون قد خسر أمام بيراميدز بهدفين نظيفين في 7 ديسمبر الماضي، ثم أمام البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في 30 ديسمبر الماضي أيضاً.
ويستهدف فريق المقاولون العرب التواجد في المربع الذهبي بالدوري خلال الموسم الجاري للعودة إلى المشاركة في البطولات القارية والعربية.