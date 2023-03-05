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شوقى غريب يحذر لاعبى المقاولون من ثلاثى الأهلى قبل مواجهة الثلاثاء

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القاهرة - سامية سيد - حذر شوقي غريب، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، لاعبي ذئاب الجبل، من ثلاثي النادي الأهلي، علي معلول وأحمد القندوسي وطاهر محمد طاهر، وذلك بعد تألقهم في المباراة الماضية مع الفريق الأحمر في مواجهة القطن الكاميروني بدوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.

 

وشدد شوقي غريب على ضرورة غلق المساحات أمام انطلاقات معلول لمنع عرضياته الخطيرة داخل منطقة الجزاء، وكذلك التعامل مع بحذر مع مراوغات القندوسي وطاهر.

 

وعاد فريق المقاولون العرب، تحت القيادة الفنية لشوقي غريب، إلى استئناف تدريباته، الجمعة الماضية، وذلك بعد انتهاء الراحة القصيرة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة، عقب الهزيمة أمام فاركو بهدفين مقابل هدف في الجولة 20 من الدوري.

 

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 32 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعدما خاضوا 19 مباراة، حيث فاز المقاولون في 8 مباريات وتعادلوا في مثلهم وخسروا 3 لقاءات فقط، وسجل لاعبو المقاولون 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 17 هدفاً آخر.

 

وتعتبر هزيمة المقاولون العرب أمام فاركو، هي الهزيمة الأولى لذئاب الجبل في عام 2023، حيث لم يتعرض المقاولون للخسارة منذ بداية العام الجاري، بينما كان فريق المقاولون قد خسر أمام بيراميدز بهدفين نظيفين في 7 ديسمبر الماضي، ثم أمام البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في 30 ديسمبر الماضي أيضاً.

 

ويستهدف فريق المقاولون العرب التواجد في المربع الذهبي بالدوري خلال الموسم الجاري للعودة إلى المشاركة في البطولات القارية والعربية.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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