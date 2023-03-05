شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يحذر لاعبى المقاولون من ثلاثى الأهلى قبل مواجهة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر شوقي غريب، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، لاعبي ذئاب الجبل، من ثلاثي النادي الأهلي، علي معلول وأحمد القندوسي وطاهر محمد طاهر، وذلك بعد تألقهم في المباراة الماضية مع الفريق الأحمر في مواجهة القطن الكاميروني بدوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.

وشدد شوقي غريب على ضرورة غلق المساحات أمام انطلاقات معلول لمنع عرضياته الخطيرة داخل منطقة الجزاء، وكذلك التعامل مع بحذر مع مراوغات القندوسي وطاهر.