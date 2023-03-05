شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف جلال يحصل على المركز الأول فى بطولة الجمهورية للسباحة للشلل الدماغي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل يوسف جلال، ابن مدينة طور سيناء، على المركز الأول فى بطولة الجمهورية للسباحة فى بطولة الاتحاد المصرى للسباحة لرياضة اللاعبين ذوى الشلل الدماغى.

أقيمت البطولة فى حمام السباحة بالمركز الأولمبي بالقاهرة، وحصل يوسف جلال على المركز الأول 50 متر صدر، بينما حقق المركز الثانى 50متر حرة فى بطولة الجمهورية لاتحاد الشلل الدماغي للسباحة.

وينتمي يوسف جلال لعائلة رياضية، فشقيقته بطلة الجمهورية فى الملاكمة، ووالده الكابتن جلال مدرب منتخب جنوب سيناء للملاكمة.

ومن المعروف أن يوسف جلال من أبطال مصر فى بطولات السباحة لذوى الهمم وحصل من قبل على عشرات الميداليات الذهبية والفضية بالرغم من إعاقته.

ويقول يوسف جلال، إن إعاقته سبب تحديه على إصراره ونجاحه وكفاحه المستمر ليكون بطلا من أبطال مصر، ويحلم أن يكون ممثلا لمصر فى البطولات العالمية.

ويتمني يوسف من المسئولين عن السياحة توفير مكان له بالقاهرة ومرافق له من أجل الانضمام لمنتخب مصر، ويتمنى أن يلتحق بمنتخب مصر، لكن بعد المسافة من جنوب سيناء إلى القاهرة تكون عائقا أمامه فى التدريبات المستمرة، وعدم وجود مكان له فى القاهرة يؤدى إلى عدم الانضمام للمنتخب.

ويطالب جميع المسئولين عن الرياضة فى مصر توفير مكانه له أيام التدريبات ومرافق له لكى يستطيع الانضمام لمنتخب مصر، وتمثيله فى كافة المحافل الدولية للسباحة للمعاقين، لكى يستطيع أن يتدرب مع منتخب مصر ويمثل مصر دوليا.