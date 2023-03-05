شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتعادل سلبياً مع حرس الحدود فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل سيراميكا سلبياً مع حرس الحدود في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد المكس ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة قفز سيراميكا للمركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 25 نقطة،ينما احتل فريق حرس الحدود فى المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة.

وبدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد بسام،خط الدفاع: محمد شكري - رجب نبيل - سيف تقا - أحمد بيكهام،خط الوسط: محمد عادل - كونستانت وايو - محمد عنتر - محمد توني - ميدو جابر،خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: عامر عامر - محمود نبيل - أحمد هاني - مروان الصحراوي - محمد كناريا - عمرو قلاوة - جبريل شيكودي - صلاح محسن - محمود زلاكة.

وجاء تشكيل حرس الحدود كالتالي:حراسة المرمى: أحمد السعدني،خط الدفاع: محمد رضا، محمود بن والي، إبراهيم القاضي، أحمد شديد قناوي،خط الوسط:مصطفي جمال، أحمد فيليكس، مصطفى صبحي، حامد الجبري،مصطفي زيكو،خط الهجوم: إيمانويل ديفيد.