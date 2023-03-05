الأخضر الشاب يصطدم بسور الصين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يطمح منتخب السعودية حامل اللقب لحصد الفوز الثاني على التوالي، عندما يواجه الصين اليوم على استاد بونيودكور بالعاصمة الأوزبكية طشقند، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في كأس آسيا للشباب 2023.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة أيضا، منتخب قرغيزستان مع اليابان على استاد جار.

وتتصدر اليابان ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق عدد الأهداف المسجلة أمام السعودية، في حين لا يزال رصيد الصين وقرغيزستان خاليا من النقاط.

وتقام الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الخميس، حيث تلتقي السعودية مع اليابان، والصين مع قرغيزستان.

وكانت الجولة الأولى شهدت الجمعة الماضي، فوز السعودية على قرغيزستان (1-0) واليابان على الصين (2-1).

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي الذي تقام مبارياته يومي 11 و12 مارس الجاري.

يذكر أن المنتخبات الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في البطولة، تتأهل إلى كأس العالم للشباب تحت 20 عاما «إندونيسيا 2023».