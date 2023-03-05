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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصبح النجم الفرنسي كيليان مبابي الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان بعد أن سجل الهدف الرابع لفريقه في مرمى نانت (4-2) ضمن الجولة الـ26 من الدوري الفرنسي.

وانفرد مبابي (24 عاما) بالرقم القياسي لعدد الأهداف في تاريخ الفريق الباريسي بـ201 هدف في 247 مباراة، متقدما على الأوروجوياني إدينسون كافاني (200 هدف).

وهز مبابي صاحب الـ 24 عاما الشباك خلال دقيقتين بالوقت بدل الضائع، ليسجل هدفه 201 بقميص سان جرمان في جميع المسابقات وكسر التعادل مع إدينسون كافاني.

ونظم النادي احتفالا قصيرا بعد صفارة النهاية، تضمن رفع صورة ضخمة لمبابي في استاد بارك دي برينس.

وقال مبابي «من المميز جدا وجودي هنا، آخر مرة تحدثت فيها هنا حين أعلنت عن بقائي (بعد تمديد العقد)، ومن الشرف لي أن أكون الهداف التاريخي للنادي.

وأضاف «من الامتياز أن أكون لاعبا في سان جرمان، وأن ألعب بهذا القميص التاريخي، في أكبر أندية فرنسا».

أبرز الهدافين التاريخيين للفرق الأوروبية:

البلجيكي ديريز مارتينيز (نابولي): 148 هدفا

الفرنسي تيري هنري (أرسنال): 176 هدفا

الإيطالي تشيرو إيموبيلي (لاتسيو): 189 هدفا

الإنجليزي فرانك لامبارد (تشلسي): 211 هدفا

الأرجنتيني كون أجويرو (مانشستر سيتي): 260 هدفا

الإنجليزي هاري كين (توتنهام):267 هدفا

الإنجليزي واين روني (مانشستر يونايتد): 253 هدفا

الإيطالي أليساندرو ديل بييرو (يونتوس): 29 0 هدفا

الإيطالي فرانشيسكو توتي (روما): 307 أهداف

البرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد): 45 1 هدفا

الألماني غيرد مولر (بايرن ميونخ): 55 4 هدفا

الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة): 67 2 هدفا