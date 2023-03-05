الباطن يرهق النصر.. والاتحاد يبحر في الخليج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ازدادت الإثارة وتواصل السباق والمنافسة المحتدمة قبل موقعة الخميس التي تجمع المتصدر النصر (46 نقطة) بالوصيف الاتحاد (44 نقطة) على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بالجوهرة المشعة بجدة، بينما أزاح نادي التعاون فريق الهلال من المركز الرابع عقب فوزه على ضمك، في حين قلب فريق العدالة الطاولة في وجه مضيفه الشباب بهدفين مقابل هدف، في أبرز مواجهات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الباطن يرهق ريق النصر في أسخن مواجهات الجولة أبطل فريق النصر مفاجأة الباطن المتقدم بهدف مهاجمه رينزو لوبيز حتى الدقيقة 93 من الوقت بدل الضائع قبل أن يضيف محمد آل فتيل ومحمد مران الهدفين الثاني والثالث لصالح فريقهما، في مواجهة شهدت أحداثا تحكيمية صاخبة من حكم المباراة سامي الجريس بمنحه 12 دقيقة كوقت بدل ضائع.

الاتحاد يعبر الخليج بثلاثية

من الدمام عاد فريق الاتحاد بثلاث نقاط ثمينة من أمام مستضيفه الخليج جاءت عن طريق الثلاثي المغربي عبدالرزاق حمدالله والبرازيلي رومارينهو وأحمد شراحيلي، كجرعة مشجعة قبل مواجهة الخميس المنتظرة والمرتقبة أمام المتصدر النصر في كلاسيكو الجولة العشرين من مباريات دوري روشن.

وحصد الاتحاد 24 نقطة خارج ملعبه، محققا الفوز بـ7 مواجهات والتعادل في 3، بفارق 4 نقاط عن النصر.

وحافظ الاتحاد أيضا على صدارة أقوى خطوط الدفاع بالمسابقة، هذا الموسم، حيث لم يلج مرماه سوى 6 أهداف، وخرج بشباك نظيفة للمباراة الـ13 والسادسة على التوالي.

فرسان مكة يعطلون وصيف العالم

رفض فريق الوحدة الاستسلام أمام الهلال في مواجهة مثيرة قوامها ستة أهداف توزعت بين الفريقين على مدار الشوطين، كسب من خلالها أصحاب الأرض نقطة هامة في مشوارهم نحو المضي إلى المراكز الدافئة، وتعطل على إثرها فريق الهلال الذي تراجع للمركز الخامس بـ33 نقطة من 16 مباراة.

السكري يصعد للرابع على حساب ضمك

قفز فريق التعاون للمركز الرابع برصيد 34 نقطة عقب فوزه على مضيفه ضمك بهدفين دون رد، عزز من خلالهما حظوظه على المنافسة على المراكز المتقدمة بسلم الدوري، بينما زادت أوجاع ضمك الذي تلقى الخسارة السابعة هذا الموسم.

والفوز على ضمك هو السابع للتعاون خارج ملعبه في الموسم الجاري، إذ انتصر قبلها على الفتح والهلال والاتفاق والرائد والطائي والباطن.

وبات التعاون ثاني أكثر فريق تحقيقا للنقاط خارج أرضه برصيد 22 نقطة (مع إضافة تعادله مع الفيحاء بالمجمعة).

وواصل ضمك معاناته من غياب الانتصارات للمباراة الـ5 على التوالي، منذ فوزه على الفتح 3-1 بالجولة 14 (تعادل وحيد، و4 هزائم).

أشهب حائل يتجاوز النموذجي

خطف فريق الطائي فوزا ثمينا من أمام مستضيفه الفتح بثلاثة أهداف لهدفين وصل معه للنقطة 25 جاءت عن طريق الثلاثي جي مينزا ونولدج موسونا (هدفين)، بينما ظل الفتح على رصيده السابق 28 نقطة.

فرقة الكوماندوز تعبر الرائد

أسهم قرار إقالة المدرب الفرنسي باتريس كالديرون في تحقيق فريق الاتفاق لفوز معنوي على مستضيفه الرائد بقيادة مدربه الإسباني أنطونيو كازولا بهدفين مقابل هدف جاء في الرمق الأخير من المباراة بواسطة سنوسي هوساوي.

الفهود تواصل الصحوة

واصل فريق الفيحاء صحوته في الدور الثاني من الدوري، بعد أن تمكن من تحقيق فوزه السادس على حساب ضيفه أبها ليصل للمركز الثامن برصيد 23 نقطة، بينما تراجع فريق أبها للمركز الحادي عشر بـ22 نقطة.

29 هدفا حصيلة الجولة

شهدت الجولة التاسعة عشرة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين تسجيل 29 هدفا كان نصيب الأسد منها في مباراة الوحدة والهلال والتي شهدت تسجيل 6 أهداف توزعت لكلا الفريقين.

أبرز تصريحات الجولة

رئيس الباطن:

ما حدث من الحكم سامي الجريس مهزلة وخرابيط وعيب.

لو عندنا فلوس كان طلبنا حكما أجنبيا.

لو لم يسجل النصر كنا سنلعب شوطا آخر.

فريقي ذبحوه وراحوا للمقبرة ودفنوه.

رئيس النصر:

أي ناد عنده رغبة يطلب حكام أجانب نادي النصر (يعين ويعاون).

الترند الآن.. طيح وصيح

تالسكا سيكون هذا الأسبوع في الرياض لعمل حفلات في الملعب.

سنطلب حكاما أجانب فيما تبقى من مباريات الدوري.

ترتيب الهدافين

البرازيلي أندرسون تالسكا: 13هدفا.

البرازيلي كارلوس جونيور: 12 هدفا.

المغربي عبدالرزاق حمدالله: 12 هدفا

فراس البريكان: 10 أهداف.

النيجيري أوديون إيجالو: 9 أهداف.

ترتيب صناع اللعب

اليخاندرو روميرو (التعاون) 10تمريرات.

البرازيلي إيجور كورنادو (الاتحاد) 8 تمريرات.

الزمبابوي نولدج موسونا (الطائي) 7 تمريرات.

الجزائري سفيان بن دبكة (الفتح) 6 تمريرات.

المغربي محمد فوزير (الرائد) 5 تمريرات.