صلاح يتحدى راشفورد.. التشكيل الرسمي لقمة ليفربول ومانشستر يونايتد

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الأساسى الذى يخوض المواجهة النارية أمام مانشستر يونايتد، المقرر إقامتها على ملعب "آنفيلد" فى السادسة والنصف مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري.

تشكيل ليفربول ضد مانشستر يونايتد جاء كالتالى..

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: فان دايك، كوناتى، روبرتسون، ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: فابينيو، هندرسون، هارفي إليوت.

خط الهجوم: داروين نونيز، محمد صلاح، كودى جاكبو.

على الجانب الأخر، أعلن تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، تشكيل فريقه وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: دى خيا.

خط الدفاع: فاران، ليساندرو مارتينيز، لوك شاو، دالوت.

خط الوسط: كاسيميرو، فريد، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، أنتونى، فوتر فيجورست.