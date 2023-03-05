شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. اتحاد الكرة يتعاقد مع البرتغالي فيتور بيريرا لرئاسة لجنة الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم رسميًا التعاقد مع البرتغالي فيتور بيريرا، لرئاسة لجنة الحكام ومسؤولا للتطوير حتى نهاية موسم 2023/2024.

وكان بيريرا أحد أبرز الحكام على الساحة الأوروبية، حيث تقلد الشارة الدولية لعشر سنوات "1992-2002" وكان بين حكام بطولات كأس العالم في نسختي 1998 في فرنسا و2002 في اليابان وكوريا الجنوبية، وكأس الأمم الأوروبية 2000 في هولندا وبلجيكا.

كما أدار بيريرا 104 مباريات على المستوى الدولي، بينها 24 مباراة في دوري أبطال أوروبا، وقاد العديد من المواجهات الكبرى في المسابقات الأوروبية المختلفة، أبرزها مباراة السوبر الأوروبي عام 2001 بين بايرن ميونخ الألماني وليفربول الإنجليزي، نهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 2002 بين فيينورد الهولندي وبوروسيا دورتموند الألماني ونهائي كأس "إنترتوتو" بين يوفنتوس الإيطالي ورين الفرنسي عام 1999.

وعلى الصعيد الإداري تولى الحكم البرتغالي السابق البالغ من العمر 65 عاما رئاسة لجنة الحكام في العديد من الاتحادات الأوروبية والعالمية أبرزها البرتغال، اليونان، التشيك وروسيا، كما تولى رئاسة لجنة الحكام برابطة الدوري البرتغالي الممتاز.