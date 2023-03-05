شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يجهز برونو سافيو أمام المقاولون استعدادا لمواجهتى صن داونز والقطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لمنح فرصة المشاركة للبرازيلي برونو سافيو لاعب الفريق الأحمر خلال مباراته ضد المقاولون العرب الثلاثاء المقبل، من أجل تجهيزه للاستعانة به فى المباريات القادمة، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في الركبة.

وينوي كولر إشراك برونو سافيو كبديل فى مباراة المقاولون العرب من أجل تجهيزه واصطحابه فى رحلة الفريق الأحمر إلى جنوب أفريقيا والكاميرون استعدادا لخوض مباراتيه أمام صن داونز والقطن فى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويغيب برونو سافيو عن الأهلي للإصابة من قبل المشاركة في كأس العالم للأندية، قبل أن يتعافى ويدخل قامة الأهلي في مباراته الأخيرة ضد القطن الكاميروني، ولكنه لم يشارك ف المباراة بسبب عدم الجاهزية الفنية.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريباته صباح اليوم الأحد على ملعب التتش استعدادًا ‏لمباراة المقاولون العرب التي تقام مساء الثلاثاء المقبل على استاد الأهلي بالسلام والمؤجلة ‏من الجولة السابعة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.‏

وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا أمس في مباراة القطن الكاميروني تدريبات استشفائية ‏للتخلص من الاجهاد العضلي، فيما أدى باقي اللاعبين المران كاملًا واشتمل على جانب بدني ‏وتدريبات الكرة.‏

وواصل عمرو السولية وحسين الشحات، برنامجهما التأهيلي بالجري حول الملعب على ‏هامش المران وتنفيذ بعض التدريبات التأهيلية، بعد شكوى الثنائي من إصابة في عضلة ‏السمانة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على القطن الكاميروني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي ‏أقيمت مساء أمس على استاد الأهلب بالسلام المؤجلة من الجولة الأولى في دور المجموعات ‏لدوري أبطال إفريقيا.‏