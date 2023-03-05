شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الزمالك لمواجهة الترجى.. عودة "الونش" واستبعاد شيكابالا وجابر والزنارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، قائمة فريقه لخوض مباراة الترجي التونسي، المقرر لها الثلاثاء المقبل، بالجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي " الونش" - محمد عبد الغني – محمود شبانة - حسام عبد المجيد – محمد طارق – أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" – مصطفى شلبي - أحمد بلحاج - إبراهيما نداي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – ناصر منسي - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينيولا.

وشهدت القائمة عودة محمود الونش بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة، وعودة سامسون أكينولا، مع استمرار استبعاد محمود شيكابالا وعمر جابر ومصطفى الزنارى ومحمد عبد الشافى وعبد الله جمعة.