شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضم معدا نفسيا للجهاز الطبى بعد طلب كولر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت إدارة النادي الأهلي الاتفاق مع الدكتور أحمد أبو الوفا، استشاري الطب النفسي، للجهاز الطبي للفريق الأحمر، بناءً على طلب الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

وبدأ أحمد أبو الوفا مهام عمله مع فريق الأهلي بدءا من اليوم الأحد ، حيث يأتي انضمام المعد النفسي لجهاز الأهلي ضمن خطط كولر للارتقاء بحالة اللاعبين النفسية والذهنية.

يذكر أن أحمد أبو الوفاء من خريجي كلية الطب جامعة الأزهر عام 2007 وحصل على شهادة الماجستير فى الطب النفسي والأعصاب من نفس الجامعة، وعمل بالعديد من التدريبات المتخصصة فى العلاج النفسي.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريباته صباح اليوم الأحد على ملعب التتش استعدادًا ‏لمباراة المقاولون العرب التي تقام مساء الثلاثاء المقبل على استاد الأهلي بالسلام والمؤجلة ‏من الجولة السابعة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.‏

وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا أمس في مباراة القطن الكاميروني تدريبات استشفائية ‏للتخلص من الاجهاد العضلي، فيما أدى باقي اللاعبين المران كاملًا واشتمل على جانب بدني ‏وتدريبات الكرة.‏

وواصل عمرو السولية وحسين الشحات، برنامجهما التأهيلي بالجري حول الملعب على ‏هامش المران وتنفيذ بعض التدريبات التأهيلية، بعد شكوى الثنائي من إصابة في عضلة ‏السمانة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على القطن الكاميروني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي ‏أقيمت مساء أمس على استاد الأهلب بالسلام المؤجلة من الجولة الأولى في دور المجموعات ‏لدوري أبطال أفريقيا.‏