شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبى بين سيراميكا وحرس الحدود فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبي الشوط الأول فى مباراة سيراميكا مع حرس الحدود في المباراة المقامة حالياً باستاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وبدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد بسام،خط الدفاع: محمد شكري - رجب نبيل - سيف تقا - أحمد بيكهام،خط الوسط: محمد عادل - كونستانت وايو - محمد عنتر - محمد توني - ميدو جابر،خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: عامر عامر - محمود نبيل - أحمد هاني - مروان الصحراوي - محمد كناريا - عمرو قلاوة - جبريل شيكودي - صلاح محسن - محمود زلاكة.

وجاء تشكيل حرس الحدود كالتالي:حراسة المرمى: أحمد السعدني،خط الدفاع: محمد رضا، محمود بن والي، إبراهيم القاضي، أحمد شديد قناوي،خط الوسط:مصطفي جمال، أحمد فيليكس، مصطفى صبحي، حامد الجبري،مصطفي زيكو،خط الهجوم: إيمانويل ديفيد.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الحادى عشر برصيد 24 نقطة، بينما يقبع فريق حرس الحدود فى المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 15 نقطة.