شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يمنح تعليمات خاصة لـ”روقا وشلبي” فى مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على منح الثنائي مصطفى شلبي ومحمد أشرف روقا لاعبى الفريق تعليمات فنية خاصة على هامش المران الذى أقيم اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الترجي التونسي المقبلة.

ومنح "فيريرا" كل لاعب منهما تعليمات فنية وتكتيكية خاصة بمركزه، بجانب بعض المهام الإضافية داخل الملعب استعدادا للقاء المرتقب.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته استعدادا لخوض مباراة الترجي التونسي في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته استعدادا لخوض مباراة الترجي التونسي في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب.

مجموعة الزمالك في دورى الأبطال يتصدرها الترجى التونسى بـ 9 نقاط، وحل المريخ السوداني في المركز الثاني برصيد 4 نقاط من ثلاث مباريات، فاز في لقاء وحيد أمام شباب بلوزداد وخسر أمام الترجى وتعادل مع الزمالك، بينما جاء شباب بلوزداد ثالثاً برصيد 3 نقاط من ثلاث مباريات فاز في لقاء وحيد وخسر مباراتين، وتذيل الزمالك المجموعة بنقطة واحدة بعد خوضه 3 مباريات خسر مباراتين وتعادل في لقاء وحيد.