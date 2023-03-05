شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيوني مديرا فنيا للأخضر الليبي وصالح وإينو فى الجهاز الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد نادي الأخضر الليبي مع عبد الحميد بسيونى نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق والمدير الفني الأسبق لعدد من الأندية المصرية، ليتولى مهمة القيادة الفنية للفريق المشارك في الكونفدرالية.

ويضم الجهاز الفني المعاون لبسيوني عدداً من الأسماء البارزة، منها معتز إينو نجم الأهلي والزمالك السابق وأحمد صالح نجم الأهلي السابق.

ودع الأخضر الليبي، مدربه التونسي سمير شمام، اليوم الأحد، وذلك خلال احتفالية أقيمت بحضور رئيس مجلس الإدارة إدريس بوقويطين.

وكان الأخضر قد قبل استقالة سمير شمام والطاقم الفني والإداري، عقب الخسارة أمام سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي (1-0)، على ملعب ليفي مواناواسا، بالجولة الثالثة للمجموعة الأولى ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وكتب الحساب الرسمي للأخضر على "فيسبوك": "نودعه بالشكل الذي يليق به، بعد إنهاء كافة الإجراءات المالية والتعاقدية، شكرا كابتن سمير وكابتن منجي، مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والسداد، في حياتكم العملية والاجتماعية.. شكرا لكم".



كان الأخضر، تعاقد مع شمام، قبل عامين، وقدم الفريق أداء جيدا، تحت قيادته، حيث تأهل إلى رباعي الدوري الليبي "22021-2022"، والسداسي "2022-2023"، وقاد الفريق للتأهل إلى دور المجموعات بالكونفيدرالية، لأول مرة في تاريخه.