شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكرا مغلقا غدا استعدادا لمواجهة الترجي التونسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، السفر إلى برج العرب في الثالثة عصر غد، الاثنين، للانتظام في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الختامي على ملعب فندق الإقامة فى السابعة مساء الغد استعدادا للمواجهة المقبلة أمام الترجي التونسي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا .

وكان الزمالك اختتم تدريباته عصر اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة قبل السفر إلى برج العرب غدا.

من ناحية أخرى عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش المران الذى أقيم اليوم، الأحد، ووجه المدير الفنى رسالة قوية للاعبين، طالبهم خلالها بالتركيز الشديد والاستعداد بجدية للمواجهة المقبلة أمام الترجي التونسي، خاصة أنها مباراة حاسمة.

وشدد المدير الفني على أن الفوز هو الهدف المطلوب من اللقاء من أجل الاستمرار في المنافسة من أجل التأهل للدور التالي، وأكد ثقته فى الجميع من أجل تحقيق الهدف المطلوب وحصد الثلاث نقاط.