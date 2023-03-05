شكرا لقرائتكم خبر عن هالاند ينهي صفقة بيلنجهام لصالح السيتي.. تفاصيل مثيرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الصحفي الموثوق ماتيو موريتو، عن وجود مفاوضات قوية بين السيتي وبورسيا دورتمند فى الفترة الأخيرة من أجل التعاقد مع نجم الوسط الإنجليزي جود بيلنجهام، لاعب وسط الفريق الألماني.

وأضاف موريتو أن هالاند يقود مفاوضات ضم بيلنجهام بنفسه، خاصة أن اللاعبين سبق لهما ان تجاورا فى دورتمند، وتجمعهم علاقة صداقة قوية، ومن ثم فإن السيتي يمتلك فرصة قوية لخطف اللاعب، نظرا لإمتلاكهم الأدوات لذلك.

وأفادت التقارير أن السيتي يضع بيلنجهام ضمن أولوياته فى الفترة المقبلة، كما أن الفريق السماوي مستعدا لدفع 150 مليون يورو من أجل التعاقد مع اللاعب.



دورتمند يحسم مصير بيلنجهام

وفى هذا الإطار، يرغب مسئولي دورتمند فى الحفاظ على بيلنجهام لمدة أطول داخل الفريق، ولكن ذلك لا يمنع إنتقال اللاعب إلى السيتي حال وصول عرض خاص لبيلنجهام من الدوري الإنجليزي يتجاوز حاجز ال 150مليون يورو.

ولكن مما لا شك فيه أن موقف اللاعب من الاستمرار مع دورتمند فى الموسم المقبل سيكون فى غاية الصعوبة، فى ظل رغبة أندية اليونايتد والسيتي، إضافة إلى ريال مدريد فى خطف اللاعب.