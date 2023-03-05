الامارات | الأهلي يعلن جاهزية كهربا ومحمد شريف لمباراة المقاولون بالدوري المصري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن النادي الأهلي جاهزية الثنائي محمد شريف ومحمود عبد المنعم كهربا، لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها بعد غد الثلاثاء والمؤجلة من المرحلة 17 للدوري المصري لكرة القدم.

وقال أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي، اليوم الأحد، إن محمد شريف تعرض لكدمة قوية في الحوض خلال مشاركته في مباراة ‏القطن الكاميروني التي أقيمت مساء أمس، وتحسنت حالته بشكل كبير وسيكون جاهزا ‏للمشاركة في التدريبات غدا.‏

وأضاف:" شارك محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق في المران الجماعي ‏الذي أقيم اليوم، على ملعب التتش بعد تعافيه من آلام في العضلة الضامة، وانتهائه من ‏تنفيذ البرنامج التأهيلي المصغر الذي خضع له.

وأدى محمود كهربا تدريباته مع مجموعة اللاعبين الذين لم يشاركوا أمام القطن ‏الكاميروني التي أقيمت أمس، واشتمل المران على جانب بدني وتدريبات الكرة.‏

وكان اللاعب قد خضع لفحص طبي قبل انطلاق المران للاطمئنان على جاهزيته والتأكد ‏من زوال الألم في العضلة الضامة.‏

وأوضح أبو عبلة أن عمرو السولية وحسين الشحات واصلا أداء برنامجهما التأهيلي بالجري حول الملعب على ‏هامش المران وتنفيذ بعض التدريبات التأهيلية، بعد شكوى الثنائي من إصابة في عضلة ‏السمانة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على القطن الكاميروني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي ‏أقيمت مساء أمس والمؤجلة من الجولة الأولى في دور المجموعات ‏لدوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة.