شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يتعادل مع زد ودياً بهدف كوميدي لحارس مرمى التماسيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق أسوان وديا مع زد بهدف لكل فريق، في اللقاء التحضيري الذى خاضه تماسيح النيل استعدادا لملاقاة فيوتشر بالجولة 21 الأحد المقبل باستاد أسوان.

سجل هدف أسوان اللاعب إسلام سليمان حارس المرمى بتسديدة قوية من مرمى أسوان لمرمى زد خدعت الحارس وسكنت شباكه.

ويسعى خلالها الجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادي لإكساب حساسية ولياقة المباريات لمجموعة من عناصر اللاعبين البعيدين عن المشاركة لينضموا لقائمة المباريات الرسمية بجولات الدوري الممتاز.

وفاز فريق أسوان على غزل المحلة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين الاثنين باستاد المحلة ضمن الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

وأحراز الأهداف محمد حمدى زكى "جدو" فى الدقيقة 25 وحسام عرفات في الدقيقة 69 لفريق أسوان بينما أحراز لفريق غزل المحلة النيجيري تشارلز فى الدقيقة 74 .

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق أسوان للنقطة 25 محتلا بيها المركز الثامن بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز بينما توقف رصيد فريق غزل المحلة عند النقطة 27 محتلا المركز السابع .