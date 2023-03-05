شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تأهيل عبد الشافى وجمعة وجابر فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجا تأهيليا خاصا على هامش المران الذي أقيم اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادى استعدادا لمواجهة الترجي التونسي المقبلة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

جاء ذلك وفقا للبرنامج التدريبي المخصص من قبل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا لتجهيز الثنائي بالشكل المناسب للفترة المقبلة.

وفي نفس الوقت، واصل عمر جابر الظهير الأيمن للفريق البرنامج التأهيلي الموضوع له، بسبب الإصابة العضلية التي يعاني منها وأبعدته عن المشاركة مع الزمالك في المواجهة الأخيرة أمام بيراميدز في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى عمر جابر تدريبات بالجري حول الملعب لعدة دقائق، بجانب بعض الأمور العلاجية في إطار تجهيزه للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته استعدادا لخوض مباراة الترجي التونسي في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب.

مجموعة الزمالك في دورى الأبطال يتصدرها الترجى التونسى بـ 9 نقاط، وحل المريخ السوداني في المركز الثاني برصيد 4 نقاط من ثلاث مباريات، فاز في لقاء وحيد أمام شباب بلوزداد وخسر أمام الترجى وتعادل مع الزمالك، بينما جاء شباب بلوزداد ثالثاً برصيد 3 نقاط من ثلاث مباريات فاز في لقاء وحيد وخسر مباراتين، وتذيل الزمالك المجموعة بنقطة واحدة بعد خوضه 3 مباريات خسر مباراتين وتعادل في لقاء وحيد.