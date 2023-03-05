شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد يفوز على الاتصالات 1/2 ويتصدر مجموعة القاهرة بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق السكة الحديد فوزًا مهمًا على المصرية للاتصالات، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التى جمعتهما على ملعب السويس الجديد، ضمن الجولة الـ20 من بطولة الدرجة الثانية مجموعة القاهرة.

وانتهي الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، وسط سيطرة من جانب السكة الحديد وأهدر سيلا هدف محقق بعد نجاح مدافع الاتصالات من تشتيت الكرة من على خط المرمي.

وفي الشوط الثاني تمكن أحمد أيمن من تسجيل هدف التقدم للسكة الحديد من ركلة جزاء، حصل عليها عمر صلاح ولكن سرعان ما تعادل المصرية للاتصالات، وفي الدقيقة الثانية البدل الضائع استطاع السكة الحديد في تسجيل هدف الفوز.

بهذا الفوز رفع السكة الحديد رصيده للنقطة 42 في المركز الاول وبفارق نقطة عن وادي دجلة وزد.