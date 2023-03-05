شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا للاعبى الزمالك: أثق بكم وبقدرتكم على تحقيق الهدف أمام الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش المران الذى أقيم اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الترجي التونسي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.

ووجه فيريرا رسالة قوية للاعبين، طالبهم خلالها بالتركيز الشديد والاستعداد بجدية للمواجهة المقبلة أمام الترجي التونسي، خاصة أنها مباراة حاسمة.

وشدد المدير الفني على أن الفوز هو الهدف المطلوب من اللقاء من أجل الاستمرار في المنافسة من أجل التأهل للدور التالي، وأكد ثقته فى الجميع من أجل تحقيق الهدف المطلوب وحصد الثلاث نقاط.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته استعدادا لخوض مباراة الترجي التونسي في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب.

مجموعة الزمالك في دورى الأبطال يتصدرها الترجى التونسى بـ 9 نقاط، وحل المريخ السوداني في المركز الثاني برصيد 4 نقاط من ثلاث مباريات، فاز في لقاء وحيد أمام شباب بلوزداد وخسر أمام الترجى وتعادل مع الزمالك، بينما جاء شباب بلوزداد ثالثاً برصيد 3 نقاط من ثلاث مباريات فاز في لقاء وحيد وخسر مباراتين، وتذيل الزمالك المجموعة بنقطة واحدة بعد خوضه 3 مباريات خسر مباراتين وتعادل في لقاء وحيد.