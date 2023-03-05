شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا للاعبى الزمالك: أثق بكم وبقدرتكم على تحقيق الهدف أمام الترجى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش المران الذى أقيم اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الترجي التونسي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.
ووجه فيريرا رسالة قوية للاعبين، طالبهم خلالها بالتركيز الشديد والاستعداد بجدية للمواجهة المقبلة أمام الترجي التونسي، خاصة أنها مباراة حاسمة.
وشدد المدير الفني على أن الفوز هو الهدف المطلوب من اللقاء من أجل الاستمرار في المنافسة من أجل التأهل للدور التالي، وأكد ثقته فى الجميع من أجل تحقيق الهدف المطلوب وحصد الثلاث نقاط.
ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته استعدادا لخوض مباراة الترجي التونسي في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب.