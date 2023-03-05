شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل سيراميكا لمواجهة حرس الحدود فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا، بقيادة معين الشعباني، تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود ضمن الجولة 21 من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - رجب نبيل - سيف تقا - أحمد بيكهام

خط الوسط: محمد عادل - كونستانت وايو - محمد عنتر - محمد توني - ميدو جابر

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: عامر عامر - محمود نبيل - أحمد هاني - مروان الصحراوي - محمد كناريا - عمرو قلاوة - جبريل شيكودي - صلاح محسن - محمود زلاكة.