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تشكيل سيراميكا لمواجهة حرس الحدود فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا، بقيادة معين الشعباني، تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود ضمن الجولة 21 من بطولة الدوري الممتاز.

 

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

 

حراسة المرمى: محمد بسام

 

خط الدفاع: محمد شكري - رجب نبيل - سيف تقا - أحمد بيكهام 

 

خط الوسط: محمد عادل - كونستانت وايو - محمد عنتر - محمد توني - ميدو جابر 

 

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان 

 

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: عامر عامر - محمود نبيل - أحمد هاني - مروان الصحراوي - محمد كناريا - عمرو قلاوة - جبريل شيكودي - صلاح محسن - محمود زلاكة.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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