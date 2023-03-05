شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل سيراميكا لمواجهة حرس الحدود فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا، بقيادة معين الشعباني، تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود ضمن الجولة 21 من بطولة الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام
خط الدفاع: محمد شكري - رجب نبيل - سيف تقا - أحمد بيكهام
خط الوسط: محمد عادل - كونستانت وايو - محمد عنتر - محمد توني - ميدو جابر
خط الهجوم: أحمد ياسر ريان
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: عامر عامر - محمود نبيل - أحمد هاني - مروان الصحراوي - محمد كناريا - عمرو قلاوة - جبريل شيكودي - صلاح محسن - محمود زلاكة.