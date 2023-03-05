شكرا لقرائتكم خبر عن شباب يد الأهلى يفوز على الزمالك فى الجولة قبل الأخيرة من دورى المرتبط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق شباب كرة اليد بالنادى الأهلى على الزمالك بنتيجة 28/24، فى الجولة قبل الأخيرة من نهائى دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2002.

ومن المقرر أن تقام الجولة الأخيرة غدا الاثنين بلقاءات بين كل من، الشمس مع طلائع الجيش وسبورتنج مع الأهلى والزمالك مع البنك الأهلى.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 26 مارس الجارى موعدا لدور ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2022 / 2023، بدلا من 19 من شهر فبراير الجارى.

كما حدد الاتحاد المصرى لكرة اليد مواعيد مباريات دور نصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023، والتى تقرر لها 13 أبريل المقبل لمباريات نصف النهائى، و14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية.