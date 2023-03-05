شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج بدنى للاعبى الزمالك قبل مواجهة الترجي التونسي فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، برنامجا بدنيا للاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم، الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.

وأدى لاعبو الفريق الحصة البدنية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، من خلال أداء بعض التدريبات باستخدام الأدوات، لرفع المعدل البدني للاعبين وتجهيزهم بالشكل المناسب للمواجهة المقبلة.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته استعدادا لخوض مباراة الترجي التونسي فى الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب.

مجموعة الزمالك في دورى الأبطال يتصدرها الترجى التونسى بـ 9 نقاط، وحل المريخ السوداني في المركز الثاني برصيد 4 نقاط من ثلاث مباريات، فاز في لقاء وحيد أمام شباب بلوزداد وخسر أمام الترجى وتعادل مع الزمالك، بينما جاء شباب بلوزداد ثالثاً برصيد 3 نقاط من ثلاث مباريات فاز في لقاء وحيد وخسر مباراتين، وتذيل الزمالك المجموعة بنقطة واحدة بعد خوضه 3 مباريات خسر مباراتين وتعادل في لقاء وحيد.

ويحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، على معالجة أزمة فقدان الثقة لدى لاعبى فريقه قبل مواجهة الترجى، ويعقد فيريرا جلسات متتالية مع لاعبى الزمالك من أجل معالجة أزمة فقدان الثقة، والتى تحدث عنها المدير الفني عقب التعادل السلبى مع بيراميدز.