7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد الكثير من الأخبار والأحداث المهمة، على رأسها جاهزية محمد شريف للمشاركة مع الأهلى أمام المقاولون، ووصول الترجى اليوم للقاهرة لمواجهة الزمالك فى دورى الأبطال، وحصول بيج رامى على المركز الرابع ببطولة أرنولد كلاسيك.

اتحاد الكرة يُجمد مستحقات محمود جابر وجهازه فى منتخب الشباب

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تجميد مستحقات الجهاز الفنى لمنتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر بعد خروج المنتخب من الدور الأول لبطولة أمم أفريقيا للشباب المقامة حاليا فى مصر وعدم التأهل لبطولة كأس العالم.

يصل فريق الترجي التونسى القاهرة، اليوم الأحد، لإقامة معسكر الإعداد المغلق استعدادًا لمواجهة الزمالك، ويخوض الفريق التونسى تدريبا خفيفا عقب الوصول على أن يخوض تدريبه الأساسى على ملعب المباراة غدا الاثنين.

حقق ممدوح السبيعى الشهير بيج رامى، لاعب كمال الأجسام، ومتسر أولمبيا، المركز الرابع في منافسات بطولة أرنولد كلاسيك، والتي أقيمت للاعبين المحترفين في الوزن المفتوح بمشاركة نخبة من أبطال العالم، بولاية اوهاسو الأمريكية.

استعاد فريق فيوتشر خدمات مهاجمه مروان محسن، بعد تعافيه من الإصابة ومشاركته فى التدريبات الجماعية للفريق استعداداً لمباراة الجيش الملكي المرتقبة.