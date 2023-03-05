شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المكفوفين يكشف تفاصيل بطولة الجائزة الكبرى للجودو فى مؤتمر صحفى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الاتحاد الرياضى المصرى للمكفوفين برئاسة الدكتور أحمد عوين، مؤتمرا صحفيا غدا للحديث عن تفاصيل بطولة الجائزة الكبرى للجودو المكفوفين " جراند برى " المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 التي ستقام خلال الفترة من 9 حتى 18 مارس 2023 بالصالة المغطاة بمدينة برج العرب – الإسكندرية.

يشهد المؤتمر حضور أشرف صبحى وزير الرياضة، ومجلس إدارة اتحاد المكفوفين، ومرزوق على رئيس الاتحاد المصرى للجودو.

وكان الاتحاد الرياضى المصرى للمكفوفين قد تلقي تأكيد مشاركة 32 دولة للمشاركة في منافسات بطولة الجائزة الكبرى للجودو المكفوفين " GRAND PRIX " .

من جانبه قال الدكتور أحمد عوين رئيس الاتحاد الرياضى المصرى للمكفوفين ورئيس اللجنة العليا، أن البطولة التي تستضيفها مصر يعد تنظيمها لأول مرة في تاريخ جمهورية مصر العربية والشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

أشار عوين، إلى أن البطولة يشارك فيها 200 لاعبا ولاعبة يمثلون كل من " مصر – العراق – أمريكا – الأرجنتين – الصين – اليابان – ألمانيا – إيطاليا – البرتغال – إسبانيا – إنجلترا – البرازيل – المغرب – إيران – هولندا – سويسرا – رومانيا – جواتيمالا – مولدوفا – ليتوانيا – الهند – كازاخستان – السويد – أوكرانيا – اليونان – كندا – الجزائر – أوزبكستان – تايبيه – جورجيا – كولومبيا – السويد – أذربيجان ".

وأثنى عوين على جهود كل من الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة ومحمود عبد العزيز مدير عام إدارة الاتحادات النوعية والدكتور أحمد الشافعى مدير الإدارة التي يبذلونها ومتابعتهم المستمرة مع اللجنة المنظمة للبطولة لتذليل كافة العقبات بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف .