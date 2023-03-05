شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال كولر للاعبي الأهلي بعد ثلاثية القطن الكاميرونى فى دوري الأبطال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي محاضرة مع لاعبي الأهلي قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم ظهر اليوم، الأحد، أكد لهم خلالها أن الجميع مُطالب بمواصلة الأداء بنفس القوة التى ظهروا بها خلال لقاء القطن الكاميروني أمس، موضحاً أن الأداء في لقاء الأمس كان جيداً على مدار الـ90 دقيقة فأستحقوا الفوز وحصد النقاط الثلاثة وعليهم مواصلة الأداء بنفس الحماس والقوة لتحقيق الفوز محلياً وأفريقياً.

وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم، الأحد، على ملعب التتش استعدادًا ‏لمباراة المقاولون العرب التى تقام مساء الثلاثاء المقبل باستاد الأهلي بالسلام، والمؤجلة ‏من الجولة السابعة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.

‏وخاض لاعبو الأهلي الذين شاركوا أمس فى مباراة القطن الكاميروني تدريبات استشفائية ‏للتخلص من الاجهاد العضلي، فيما أدى باقى اللاعبين المران كاملً،ا واشتمل على جانب بدنى ‏وتدريبات الكرة.‏

وواصل عمرو السولية وحسين الشحات برنامجهما التأهيلي بالجرى حول الملعب على ‏هامش المران، وتنفيذ بعض التدريبات التأهيلية، بعد شكوى الثنائي من إصابة فى عضلة ‏السمانة.

الأهلي حقق فوزا مهما على القطن الكاميروني بثلاثة أهداف دون رد فى المباراة التى ‏أقيمت مساء أمس باستاد الأهلى والسلام المؤجلة من الجولة الأولى في دور المجموعات ‏لدوري أبطال إفريقيا.‏

على صعيد متصل ، أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلي، جاهزية محمد شريف للتواجد ‏مع الفريق فى مباراة المقاولون العرب التى تقام مساء الثلاثاء المقبل باستاد الأهلي ‏بالسلام والمؤجلة من الجولة السابعة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.‏

وقال طبيب الأهلي، إن شريف تعرض لكدمة قوية فى الحوض خلال مشاركته فى مباراة ‏القطن الكاميروني مساء أمس، وتحسنت حالته بشكل كبير وسيكون جاهزا ‏للمشاركة في التدريبات غدا.

وكان شريف قد سجل هدف التقدم للفريق أمام القطن الكاميروني في المباراة التي أقمت مساء ‏أمس على استاد الأهلي بالسلام والمؤجلة من الجولة الأولى في دور المجموعات لدوري ‏أبطال إفريقيا وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

‏ويختتم الأهلي استعداداته غدا لمباراة المقاولون العرب، ويؤدي الفريق مرانه فى الخامسة ‏مساءً، ويعقبه إعلان الجهاز الفني لقائمة الفريق ثم الدخول فى معسكر مغلق.‏