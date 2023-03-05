شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفتقد جهود عمر جابر فى مواجهة الترجى التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد فريق الزمالك جهود عمر جابر ظهير أيمن فريق الكرة الأول خلال مواجهة الترجي التونسى، المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء، باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.

ويواصل عمر جابر التأهيل فى الزمالك بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخراً بشد عضلي وأبعدته عن لقاء بيراميدز الأخير في الدوري، والذى انتهى بالتعادل السلبى بين الفريقين.

مجموعة الزمالك في دورى الأبطال يتصدرها الترجى التونسى بـ 9 نقاط، وحل المريخ السوداني في المركز الثاني برصيد 4 نقاط من ثلاث مباريات، فاز في لقاء وحيد أمام شباب بلوزداد وخسر أمام الترجى وتعادل مع الزمالك، بينما جاء شباب بلوزداد ثالثاً برصيد 3 نقاط من ثلاث مباريات فاز في لقاء وحيد وخسر مباراتين، وتذيل الزمالك المجموعة بنقطة واحدة بعد خوضه 3 مباريات خسر مباراتين وتعادل في لقاء وحيد.

ويحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، على معالجة أزمة فقدان الثقة لدى لاعبى فريقه قبل مواجهة الترجى، ويعقد فيريرا جلسات متتالية مع لاعبى الزمالك من أجل معالجة أزمة فقدان الثقة، والتى تحدث عنها المدير الفني عقب التعادل السلبى مع بيراميدز.