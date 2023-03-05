شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن اتفاق اتحاد الكرة مع فيتور بيريرا لتولى لجنة الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام الجديد، إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة لاستلام مهام عمله فى اتحاد الكرة بعد توقيع العقود بشكل رسمي، حيث يتولى المهمة خلفا للإنجليزى مارك كلاتنبرج الذى تقدم باستقالته مؤخرا.

س: ما هى مدة عقد بيريرا مع اتحاد الكرة؟

ج: العقد مدته موسم ونصف الموسم، أى أن الخبير الأجنبي مستمر فى لجنة الحكام الموسم المقبل.

س: ما هى صلاحيات الخبير البرتغالى الجديد؟

ج: يتولى فيتور بيريرا منصب رئيس لجنة الحكام، وكذلك مطور التحكيم المصرى.

س: هل سيقيم الخبير البرتغالى فى مصر؟

ج: نعم.. سيقيم بيريرا في مصر بشكل كامل لمتابعة شئون التحكيم وإقامة المعسكرات وجلسات تصحيح الأخطاء بشكل دورى.

س: كيف سيتم التنسيق بين بيريرا ولجنة الحكام الحالية؟

ج: سيعقد بيريرا جلسة مع محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام حاليا للاتفاق على خطة العمل فى المرحلة المقبلة، كما سيطلب تقريرا عن جميع الحكام.