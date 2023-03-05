شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب الزمالك اليوم يحسم موقف شيكابالا من مواجهة الترجى التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتحدد موقف محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من الدخول فى قائمة مباراة الترجي التونسى التى ستقام فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل.

وغاب شيكابالا عن مباراة فريقه أمام بيراميدز فى مسابقة الدورى، بسبب تعرضه لنزلة برد، وواصل اللاعب الغياب عن تدريب فريقه الجماعية مساء أمس السبت.

ومن المنتظر أن يتحدد موقف شيكابالا من مواجهة الترجي التونسى، من خلال التدريب الجماعى الذى سيقام بعد قليل على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، والذى سيحدد هل سيعود اللاعب ويشارك فى التدريبات أم سيستمر فى الغياب بسبب نزلة البرد.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجى التونسى فى المباراة المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء، باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.

ويحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على معالجة أزمة فقدان الثقة لدى لاعبى فريقه قبل مواجهة الترجى، ويعقد فيريرا جلسات متتالية مع لاعبى الزمالك من أجل معالجة أزمة فقدان الثقة، والتى تحدث عنها المدير الفني عقب التعادل السلبى مع بيراميدز فى المباراة التي جمعتهما مساء، الجمعة، باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.