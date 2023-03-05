شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلق على بداية الاستعداد لمباراة المقاولون: لا وقت للراحة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صفحة النادي الأهلي على فيس بوك صوراً لمران الفريق اليوم على ملعب التتش استعدادًا ‏لمباراة المقاولون العرب التى تقام مساء الثلاثاء المقبل باستاد الأهلي بالسلام، والمؤجلة ‏من الجولة السابعة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.

وكتبت صفحة الأهلى، "لا وقت للراحة.. فريقنا يواصل تدريباته استعدادًا للمواجهات المقبلة"، ووخاض لاعبو الأهلي الذين شاركوا أمس فى مباراة القطن الكاميروني تدريبات استشفائية ‏للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما أدى باقى اللاعبين المران كاملًا، واشتمل على جانب بدنى ‏وتدريبات الكرة.‏



لا وقت للراحة في الاهلي



لقطات من مران الأهلي اليوم (9)



لقطات من مران الأهلي اليوم (10)



لقطات من مران الأهلي اليوم (11)



لقطات من مران الأهلي اليوم (12)



لقطات من مران الأهلي اليوم (13)



لقطات من مران الأهلي اليوم (14)



لقطات من مران الأهلي اليوم (15)



لقطات من مران الأهلي اليوم (16)



لقطات من مران الأهلي اليوم (17)



لقطات من مران الأهلي اليوم (18)



لقطات من مران الأهلي اليوم (19)



لقطات من مران الأهلي اليوم (20)



محمد أشرف



مران الاهلي



كولر في مران الأهلي



لقطات من مران الأهلي اليوم (1)



لقطات من مران الأهلي اليوم (2)



لقطات من مران الأهلي اليوم (3)



لقطات من مران الأهلي اليوم (4)



لقطات من مران الأهلي اليوم (5)



لقطات من مران الأهلي اليوم (6)



لقطات من مران الأهلي اليوم (7)



لقطات من مران الأهلي اليوم (8)

وواصل عمرو السولية وحسين الشحات برنامجهما التأهيلي بالجرى حول الملعب على ‏هامش المران، وتنفيذ بعض التدريبات التأهيلية، بعد شكوى الثنائي من إصابة فى عضلة ‏السمانة.

الأهلي حقق فوزا مهما على القطن الكاميروني بثلاثة أهداف دون رد فى المباراة التى ‏أقيمت مساء أمس باستاد الأهلى والسلام المؤجلة من الجولة الأولى في دور المجموعات ‏لدوري أبطال إفريقيا.‏

كما أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلي، جاهزية محمد شريف للتواجد ‏مع الفريق فى مباراة المقاولون العرب ، وقال طبيب الأهلي، إن شريف تعرض لكدمة قوية فى الحوض خلال مشاركته فى مباراة ‏القطن الكاميروني مساء أمس، وتحسنت حالته بشكل كبير وسيكون جاهزا ‏للمشاركة في التدريبات غدا.

وكان شريف قد سجل هدف التقدم للفريق أمام القطن الكاميروني في المباراة التي أقمت مساء ‏أمس على استاد الأهلي بالسلام والمؤجلة من الجولة الأولى في دور المجموعات لدوري ‏أبطال إفريقيا وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

‏ويختتم الأهلي استعداداته غدا لمباراة المقاولون العرب، ويؤدي الفريق مرانه فى الخامسة ‏مساءً، ويعقبه إعلان الجهاز الفني لقائمة الفريق ثم الدخول فى معسكر مغلق.‏

على صعيد متصل، أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي ، أن الجزائري أحمد القندوسي لاعب الفريق له دور إيجابى على مرمى المنافس، وهو ما ظهر بوضوح فى الفترات التي شارك خلالها مع الأهلي وتحديداً فى مباراة القطن الكاميروني أمس.

وأشاد كولر بمستوى القندوسي وأكد أنه لاعب فعال ومؤثر على مرمى المنافس، وظهرت بشكل بصمته الإيجابية على الفريق هجومياً، وسجل هدفاً رائعاً فى مباراة القطن الكاميروني أمس بدوري الأبطال.

وأوضح المدرب السويسري أن القندوسي لاعب جرىء ويؤدي دوره الهجومي على أكمل وجه، بالإضافة للالتزام بدوره الدفاعي المطلوب منه.